Bär verletzt Bauern in Salzburger Bergen

Salzburg (dpa) – Ein Braunbär hat auf einer österreichischen Alm einen Bauern angegriffen. Als der Mann in der Nähe von Thomatal auf das Tier traf, sei er zurückgewichen und gestürzt, berichtete ein Beamter des Bundeslandes Salzburg. Dann habe der Bär dem Mann mit der Pranke eine Platzwunde zugefügt. Als der Bauer sich leblos gestellt habe, sei das Tier davongezogen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag, wurde erst zwei Tage später den Behörden gemeldet. Bislang waren keine wandernden Bären in Salzburg bekannt.