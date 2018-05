Papst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Benedikt nennt sich nach dem Rücktritt «emeritierter Papst»

Rom (dpa) - Benedikt XVI. nennt sich nach seinem Rücktritt an diesem Donnerstag «Emeritierter Papst» oder «Römischer emeritierter Pontifex». Das sagte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi in Rom. Man werde sich an Joseph Ratzinger aber weiterhin auch mit der Anrede «Eure Heiligkeit» wenden können, fügte Lombardi hinzu. Wie der scheidende Papst künftig angesprochen werden soll, war in Rom immer wieder gefragt worden. Lombardi sagte außerdem, der 85-jährige Ratzinger werde nach dem 28. Februar den «einfachen weißen Talar» anziehen.