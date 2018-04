Tiere

Berliner Zoo-Chef muss im nächsten Jahr abtreten

Berlin (dpa) - Nach langen Querelen muss der Chef von Zoo und Tierpark in Berlin, Bernhard Blaszkiewitz, im nächsten Jahr abtreten. Sein Vertrag, der Ende Juni 2014 ausläuft, werde nicht verlängert, beschloss der Aufsichtsrat. Blaszkiewitz war immer wieder in die Kritik geraten: Ihm war zuletzt Frauenfeindlichkeit vorgeworfen worden. Der Zoo-Chef hatte in internen Schreiben vor die Namen von Mitarbeiterinnen die Formel 0,1 gesetzt. Diese steht in der Zoo-Welt für «Weibchen», bei einigen Arten auch für «Zuchtstuten».