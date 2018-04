Russland

Chodorkowski will vorerst nicht nach Russland zurückkehren

Moskau (dpa) - Kremlgegner Michail Chodorkowski will erst einmal nicht nach Russland zurückkehren. Das sagte er in einem heute in Moskau veröffentlichten Interview der kremlkritischen Zeitschrift «The New Times». Wenn er zurückkehre, könnten sie ihn ein zweites Mal schon nicht mehr rauslassen, weil es formell viele Gründe gebe, für die man ihn festhalten könne, sagte der 50-Jährige. Er glaube, dass sich Kremlchef Wladimir Putin mit der Begnadigung auch leicht getan habe, weil er direkt nach Deutschland ausgereist sei.