Deutsche Basketballer verpatzen Auftakt der EM-Qualifikation

Torun (dpa) - Deutschlands Basketballer haben den Auftakt in der EM-Qualifikation verpatzt. Die DBB-Auswahl verlor am Abend in Torun das erste Spiel in der Gruppe C gegen Polen mit 67:68. Beste Werfer des Teams von Trainer Emir Mutapcic waren Kapitän Heiko Schaffartzik und NBA-Profi Dennis Schröder mit jeweils 16 Punkten. Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Mittwoch in Schwechat auf Österreich. Dritter Vorrundengegner ist Luxemburg.