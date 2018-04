Deutschland

Deutsche U19-Fußballer unbesiegt in die Eliterunde

Die deutschen U19-Fußballer sind als Gruppensieger und ohne Punktverlust in die nächste Runde der EM-Qualifikation eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer gewann beim Mini-Turnier in Albanien auch das dritte Spiel gegen Irland mit 4:0 und kann sich somit in der Eliterunde für die EM-Endrunde in Georgien im kommenden Juli qualifizieren.