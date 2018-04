Zinsen

EZB reagiert auf Rezession: Leitzins auf Rekordtief von 0,5 Prozent

Bratislava (dpa) - Im Kampf gegen die Rezession macht die Europäische Zentralbank das Geld historisch billig. Der ohnehin extrem niedrige Leitzins sinkt um weitere 0,25 Punkte auf das Rekordtief von 0,5 Prozent. Das beschloss der EZB-Rat bei seiner auswärtigen Sitzung im slowakischen Bratislava, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Damit kommen Geschäftsbanken im Euroraum so günstig an Zentralbankgeld wie nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahr 1999.