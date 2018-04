Österreich

Europas Rechtspopulisten gratulieren AfD zu Wahlerfolg

Nach dem starken Abschneiden bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD von anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa mit Beifall bedacht worden. Die Vorsitzende der französischen Partei Front National, Marine Le Pen, twitterte: "Die Patrioten der AfD fegen die Partei von Frau Merkel hinfort. Herzlichen Glückwunsch!" Auch der Chef der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich, Heinz-Christian Strache, äußerte sich auf Facebook erfreut. Der niederländische Rechtspopulist und Chef der Partei für die Freiheit, Geert Wilders, twitterte: "Gratuliere AfD!!"