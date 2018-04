Fußball

FC Bayern München zum 24. Mal deutscher Fußball-Meister

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München ist zum 24. Mal deutscher Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Abend 3:1 bei Hertha BSC und sicherte sich schon am 27. Spieltag den frühesten Titelgewinn in der Geschichte der Bundesliga.