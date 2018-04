Fußball

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fanmeile in Berlin, Public Viewing in Dortmund - München sucht noch

Berlin (dpa) - Das historische deutsche Champions League-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München dürfte zum nationalen Fußball-Fest werden. In Berlin können die Fans das Endspiel am 25. Mai voraussichtlich auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor verfolgen. In Dortmund soll die Partie gleich an drei Orten in der Innenstadt übertragen werden. Probleme bereitet die Suche nach der passenden Örtlichkeit aber den Münchnern: Am liebsten wären den Bayern eine Übertragung im Olympiastadion. Aber einen Tag später startet Bruce Springsteen dort seine Deutschland-Tournee.