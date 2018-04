Flüchtlinge

Fast 370 Flüchtlinge im Januar im Mittelmeer gestorben

Bei der Flucht über das Mittelmeer sind im Januar 368 Menschen ums Leben gekommen. Das seien mehr als viermal so viele wie im Januar 2015, berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM) heute in Genf. Vor den Küsten Griechenlands, der Türkei und Italien sind alleine am vergangenen Wochenende über 100 Männer, Frauen und Kinder gestorben. Auch die Zahl der Migranten hat sich im Vergleich zum Vorjahresmonat verfielfacht. 67 000 Flüchtende gelangten über das Mittelmeer nach Europa. 2015 waren es nur 5000.