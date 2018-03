Verkehr

Filme im Fernzug: Bahn rüstet ICE-Flotte auf

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will ihre gesamte ICE-Flotte ab dem kommenden Jahr mit neuen Unterhaltungsangeboten ausrüsten. Fahrgäste sollen künftig über W-LAN im Zug Filme, Podcasts und Spiele auf ihre Smartphones oder Computer herunterladen können. Auch Informationen über den Standort und über Anschlussverbindungen des Zuges sollen verfügbar sein. Die «Wirtschaftswoche» hatte vorab über die Pläne berichtet. Im Moment wird das Angebot in zwei Zügen getestet, noch in diesem Monat soll ein dritter dazukommen.