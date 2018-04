Schiedsrichter

Freistoß-Spray in Deutschland laut TÜV nicht zulässig

Köln (dpa) - In drei Wochen sollte das Freistoß-Spray erstmals in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz kommen, doch das Spray darf in Deutschland nach einem Gutachten des TÜV Rheinland gar nicht eingesetzt werden. Und zwar wegen einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung. Außerdem sei der Treibgasanteil so hoch, dass eine Gefahrstoffkennzeichnung für hochentzündliche Produkte zwingend sei, aber das Flammensymbol fehle auf der Dose. Der Deutsche Fußball-Bund reagierte gelassen, man sei schon mit anderen Anbietern in Gesprächen.