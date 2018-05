Kriminalität

Geiselnahme in Hofheim ohne Blutvergießen beendet

Hofheim am Taunus (dpa) - Ein Spezialkommando der Polizei hat eine Geiselnahme in Hofheim am Taunus nach mehreren Stunden ohne Blutvergießen beendet. Ein Betreuer, der von einem 62 Jahre alten Mann vermutlich mit einem Messer bedroht und in dessen Wohnung festgehalten wurde, konnte befreit werden. Das teilte die Polizei mit. Zuvor war das Spezialeinsatzkommando der Polizei in die Mietwohnung eingedrungen. Vermutlich warfen die Polizisten eine Blendgranate, Zeugen berichteten von einem Knall und Rauch aus einem der Fenster.