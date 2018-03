Kriminalität

Geiselnahme in Hofheim ohne Blutvergießen beendet

Hofheim am Taunus (dpa) - Ein Spezialkommando der Polizei hat eine Geiselnahme in Hofheim am Taunus nach mehreren Stunden ohne Blutvergießen beendet. Der gesetzliche Betreuer des Mannes , der von einem 62 Jahre alten Mann mit einem Messer bedroht und in dessen Wohnung festgehalten wurde, konnte befreit werden. Beide blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 62-Jährige wurde festgenommen. Bei einer medizinischen Untersuchung sollte geklärt werden, ob er vernehmungsfähig ist.