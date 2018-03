Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Gerichtsmediziner: Elias wurde missbraucht

Der im vergangenen Jahr getötete sechsjährige Elias ist nach Angaben eines Gerichtsmediziners schwer sexuell missbraucht worden. Er habe in 20 Jahren Berufspraxis bei 20 000 Obduktionen nur in drei Fällen ein solches Erscheinungsbild gesehen - und in allen drei Fällen habe es ein Geständnis wegen sexuellen Missbrauchs gegeben, sagte Rechtsmediziner Michael Tsokos in Potsdam. Er sagte im Prozess gegen den mutmaßlichen Kindermörder Silvio S. aus. Der kleine Junge war im Juli 2015 auf einem Spielplatz vor seinem Wohnhaus in Potsdam zum letzten Mal lebend gesehen worden. Silvio S. soll ihn entführt und getötet haben.