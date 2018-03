Flüchtlinge

Griechenland schickt wieder Migranten in die Türkei zurück

Athen (dpa) - Griechenland hat erneut illegal eingereiste Migranten in die Türkei abgeschoben. Das Schiff "Nazli Jale" lief mit 13 Menschen an Bord von der Ägäis-Insel Lesbos in Richtung des türkischen Hafens Dikili aus. Die zurückgeschickten Migranten hätten keine Chance auf Asyl in Griechenland gehabt, wie örtliche Medien berichten. Bei den Abgeschobenen handelte es sich nach Regierungsangaben um acht Afghanen, vier Iraner und einen Jordanier.