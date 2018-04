Kabinett

Kabinett beschließt weitere Arbeitsmarkt-Öffnung für Fachkräfte

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will Engpässe bei Fachkräften auch durch erleichterte Zuwanderung von Nichtakademikern aus Ländern außerhalb der EU mildern. Eine entsprechende Regelung billigte das Bundeskabinett. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen eine Berufsausbildung mit Abschluss vorweisen können - für jene Bereiche, in denen inländische Fachkräfte nachweislich fehlen. Dazu zählen unter anderem Krankenschwestern, Altenpfleger oder Elektriker. Das Bundesarbeitsministerium sieht in der Neuregelung «eine weitere Brücke für qualifizierte Arbeitskräftezuwanderung aus aller Welt».