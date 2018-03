Brände

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kampf gegen Waldbrände in Griechenland

Athen (dpa) – Erneut haben Waldbrände in der Region der griechischen Hauptstadt Athen gewütet und Schäden angerichtet. Die Feuer brachen in der Nacht aus und rissen Tausende Menschen aus dem Schlaf. Unter dem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern konnte die Feuerwehr die Brände am frühen Morgen zunächst unter Kontrolle bringen. 60 Feuerwehrwagen, Dutzende Feuerwehrleute und freiwillige Helfer blieben vor Ort, um mögliche neue Brandherde sofort löschen zu können.