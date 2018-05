Palästinensische Autonomiegebiete

Kerry spricht erneut mit Abbas über Frieden in Nahost

Washington (dpa) - Im Ringen um einen Frieden in Nahost will US-Außenminister John Kerry heute erneut Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Die geplante Begegnung in Jordanien sei das zweite Treffen mit Abbas binnen zwei Wochen, sagte eine Sprecherin des US-Außenamts. Kerry werde sich am Telefon oder in einer Video-Schalte auch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu austauschen. Kerry hatte sich zuletzt auf Dutzenden Treffen und immer neuen Reisen für ein umfassendes Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern eingesetzt.