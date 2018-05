Fußball

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Klose will nach Karriereende als Bundesliga-Trainer arbeiten

Rom (dpa) - Ex-Fußball-Nationalstürmer Miroslav Klose will früher oder später in die Bundesliga zurückkehren. «Ja, die Bundesliga wird mein Ziel sein», sagte er dem «Kicker» mit Blick auf seine Pläne als Trainer nach seiner aktiven Karriere. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga als Spieler kommende Saison schloss Klose nicht aus. Man solle im Leben nie Nein sagen. Vieles sei möglich, vielleicht auch die Bundesliga. Einen konkreten Kontakt gebe es aber nicht. Über seine Zukunft will der 36-Jährige am Ende der Saison entscheiden.