Köln und Mainz stellen Motivwagen für Rosenmontagszüge vor

Die Präsentation der Motivwagen für die Rosenmontagszüge in Köln und Mainz läutet heute die heiße Phase des närrischen Treibens in den Karnevalshochburgen ein. Die Düsseldorfer halten ihre Motivwagen geheim, geben aber eine Pressekonferenz zu den "tollen Tagen". In Köln sollen dieses Jahr 30 Prunk- und Persiflage-Wagen mitfahren. Passend zum Motto "Mer stelle alles op der Kopp" soll laut Festkomittee einiges geboten werden, vom VW-Skandal bis hin zu den harten Nüssen, die Kanzlerin Angela Merkel zu knacken habe.