Öffentlicher Dienst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lehrer streiken ab Dienstag - Tarifrunde ohne Ergebnis

Potsdam (dpa) - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder gibt es ab Dienstag bundesweite Warnstreiks an Schulen. Betroffen sind auch Unikliniken, der Küstenschutz oder Straßendienste. Das teilten die Gewerkschaften Verdi und GEW mit. Tarifverhandlungen waren vorerst gescheitert. An den Schulen sind angestellte Lehrer zum Streik aufgerufen, nicht die verbeamteten. In den einzelnen Ländern wird an unterschiedlichen Tagen gestreikt.