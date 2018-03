Geschichte

Mahnmal für Opfer der NS-Euthanasie-Morde in Berlin enthüllt

Berlin (dpa) - Für die Opfer der nationalsozialistischen «Euthanasie»-Morde ist ein Mahnmal in Berlin-Buch enthüllt worden. Der Gedenkstein soll an Tausende ehemaliger Patienten der Bucher Krankenanstalten erinnern, die unter dem NS-Regime verschleppt und getötet wurden. Europaweit hatten die Nazis zwischen 1939 und 1945 etwa 300 000 behinderte und psychisch kranke Menschen als lebensunwert ermordet. Das Denkmal in Buch wurde anlässlich des Volkstrauertages eingeweiht.