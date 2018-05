Justiz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mollath will wieder als Maschinenbauer arbeiten

Berlin (dpa) - Der nach sieben Jahren aus der Psychiatrie entlassene Gustl Mollath will in seinen alten Beruf als Maschinenbauer zurückkehren. Das sagte er der «Bild»-Zeitung. Mollath ist vorerst bei einem Schulfreund im Raum Nürnberg untergekommen. Seinen ersten Tag in Freiheit habe er mit einem ausgiebigen Frühstück, Gesprächen mit seinen Unterstützern sowie seinem Anwalt verbracht. Mollath war am Dienstag überraschend aus der Psychiatrie entlassen worden. Das Strafverfahren gegen ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung wird neu aufgerollt.