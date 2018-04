Guinea

Nach Ebola-Ausbruch in Guinea: Erste Fälle auch in Liberia =

Monrovia (dpa) - Eine Ebola-Epidemie im westafrikanischen Guinea droht auf das Nachbarland Liberia überzugreifen. Insgesamt gibt in Liberia acht Verdachtsfälle. Fünf der Patienten sind schon gestorben. Bisher sind nur Orte direkt an der Grenze zu Guinea betroffen. Dort sind seit vergangenem Monat fast 60 Menschen an dem Virus gestorben. Um gegen die Epidemie zu kämpfen, sind auch zwei deutsche Virologen nach Guinea gereist, um ein internationales Team zu unterstützen.