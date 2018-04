Gesellschaft

Noch immer wenig Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft

Berlin (dpa) - Die Zahl der Frauen in den Führungsetagen der 160 börsennotierten Top-Unternehmen in Deutschland wächst nur sehr langsam. Zwölf Jahre nach der Selbstverpflichtung der Wirtschaft, mehr Frauen in Aufsichtsräte und Vorstände zu berufen, liegt ihr Anteil jetzt bei 11,7 Prozent. Das gab die Initiative Frauen in die Aufsichtsräte in Berlin bekannt. In den Aufsichtsräten beträgt danach der Frauenanteil 17,4 Prozent, bei den Vorständen 6,1 Prozent.