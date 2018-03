Parlament

Patt nach Wahlen in Italien - Sorge in Europa

Rom (dpa) - Italien droht nach der Schicksalswahl eine wochenlange Hängepartie bei der Regierungsbildung mit unabsehbaren Folgen für den Euro. Da keines der politischen Lager in beiden Parlamentskammern eine ausreichende Mehrheit hat und sich mehrere Bündnisse blockieren, wächst in ganz Europa die Sorge vor einer Unregierbarkeit des Krisenlandes. Die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone ist hoch verschuldet und steckt einer tiefen Rezession - benötigt also sehr schnell eine stabile Regierung. Die nun drohende politische Blockade hat die Aktienkurse weltweit in den Keller geschickt.