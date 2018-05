SPD

Peer Steinbrück auf Wahlkampfreise

Bonn (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück auf Wahlkampfreise: In Nordrhein-Westfalen und auf Norderney will er heute um die Stimmen der Bürger bei der Bundestagswahl werben. In Bonn trifft sich Steinbrück mit Steuerfahndern. In den nicht-öffentlichen Gesprächen mit NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans geht es um die Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Zudem will sich Steinbrück im münsterländischen Saerbeck über den Ausbau einer klimafreundlichen Energieversorgung informieren. Die Gemeinde setzt auf Biomasse, Solar- und Windenergie.