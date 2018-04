Bundesregierung

Regierung will nach "Autogipfel" über E-Auto-Förderung informieren

Die Bundesregierung will heute über die geplante Förderung von Elektroautos informieren. Finanzminister Wolfgang Schäuble, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Verkehrsminister Alexander Dobrindt wollen dazu vor die Presse gehen, wie die dpa nach dem Treffen der Regierung mit der Autoindustrie in Berlin erfuhr. Nach Informationen des Deutschlandfunks soll auch eine Kaufprämie von 4000 Euro kommen. Vor allem in der Unionsfraktion und bei den Haushaltsexperten gab es zuletzt erheblichen Widerstand gegen direkte Subventionen für die Autoindustrie.