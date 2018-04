Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rentner hortet 360 000 Schmuggel-Zigaretten - Bratpfannen als Tarnung

Mit dem Schmuggel von unversteuerten Zigaretten hat sich ein 69-Jähriger am Niederrhein anscheinend die Rente aufgebessert. Der bereits einschlägig bekannte Mann habe 360 000 Zigaretten gehortet. Aus den Niederlanden habe er die Glimmstängel ins Land gebracht, teilte das Zollfahndungsamt Essen mit. Fahnder erwischten den Senior, als sie sein Auto stoppten: Unter einer Ladung Bratpfannen waren 100 000 Zigaretten versteckt. In einem Lager befanden sich weitere 260 000 Zigaretten. Bei einem Eigenkonsum von einer Packung am Tag hätte der Vorrat für knapp 50 Jahre gereicht.