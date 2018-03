Gaza

Rund 1500 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Gaza-Krieg

Berlin (dpa) - Bei Kundgebungen in Berlin und Hamburg haben knapp 2000 Menschen gegen den Gaza-Krieg protestiert. In der Hauptstadt kamen bei drei Demonstrationszügen laut Polizei gut 1500 Menschen zusammen. Auf dem Potsdamer Platz wurde ein Offener Brief verlesen, den mehr als 350 Kulturschaffende unterzeichnet hatten. Darin werden Regierung und Parlament aufgefordert, sich für den Schutz der Palästinenser einzusetzen. In der Hamburger Innenstadt demonstrierten rund 250 Menschen gegen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen.