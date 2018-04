Bundesregierung

Schachern um Kaufprämie für Elektroautos

Hartes Ringen um die Kaufprämie: Unmittelbar vor einem "Autogipfel" im Kanzleramt sind erhebliche Vorbehalte gegen direkte staatliche Zuschüsse für Elektroautos laut geworden. Außer bei Umwelt- und Verbraucherschützern gibt es auch in Teilen der schwarz-roten Koalition Widerstände gegen neue Millionenzahlungen zugunsten der Branche. Ein Knackpunkt war, ob sich die Autoindustrie wie von der Politik verlangt zur Hälfte an den Kosten einer Prämie beteiligen würde. Darüber wollen Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister am Abend mit Spitzenvertretern der Branche beraten.