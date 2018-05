Parlament

Schwierige Bemühungen um Regierungsbildung in Italien

Rom (dpa) - Zwei Tage nach Abschluss der Parlamentswahlen in Italien geht in Rom die schwierige Suche nach Möglichkeiten zur Bildung einer stabilen Regierung weiter. Das hoch verschuldete Euro-Land steht wegen der unklaren Mehrheitsverhältnisse vor einer wochenlangen Hängepartie. Während Experten vor einem Wiederaufflammen der Euro-Staatsschuldenkrise warnen, versuchte Staatspräsident Giorgio Napolitano, die Sorgen der internationalen Gemeinschaft zu zerstreuen. Er sei überzeugt, dass die Regierungsbildung im Interesse des Gemeinwohls gelingen werde, sagte Napolitano am Abend in München.