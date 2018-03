Konflikte

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Steinmeier zu Besuch in Afghanistan eingetroffen

Masar-i-Scharif (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Besuch in Afghanistan eingetroffen. Der SPD-Politiker landete mit einer Regierungsmaschine in Masar-i-Scharif, wo die Bundeswehr ihr größtes Feldlager hat. In der Hauptstadt Kabul ist ein Gespräch mit Präsident Hamid Karsai geplant. Wichtigste Themen sind der Abzug der Bundeswehr und die Präsidentenwahlen, deren erste Runde im April stattfinden soll. Karsai darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.