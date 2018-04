Monarchie

Terrorgefahr überschattet Vorfreude auf Königs-Geburtstag in Schweden

In Schweden überschattet Terrorgefahr die Vorfreude auf den 70. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf am Samstag. Die Sicherheitspolizei Säpo erklärte, sie gehe Hinweisen auf eine potenzielle Terrorbedrohung gegen das Land nach. Sie arbeite dabei mit der schwedischen Polizei und internationalen Partnern zusammen. Die schwedische Boulevardzeitung "Expressen" berichtete, die Säpo habe Informationen von irakischen Sicherheitskräften erhalten, dass sieben oder acht Mitglieder der Terrormiliz IS sich zu einem Anschlag auf den Weg in die Hauptstadt Stockholm gemacht hätten.