Westerwelle: Araber sollen auf Gaza-Herren einwirken

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat vor einer weiteren Eskalation der Gewalt in Nahost gewarnt. Zugleich mahnte er die Araber, mäßigend auf die Hamas einzuwirken. Der britische Premierminister David Cameron rief en israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu auf, «alles nur Mögliche zu tun», um die Krise in Gaza zu beenden. Der Schlagabtausch in Nahost geht indes in aller Härte weiter: Militante Palästinenser haben erneut mindestens eine Rakete auf Tel Aviv abgefeuert.