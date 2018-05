Offenbach

Wolfsburg stoppt Favoritenschreck Offenbach und steht im Halbfinale

Offenbach (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat mit einem 2:1-Sieg über Favoritenschreck Kickers Offenbach das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Wolfsburger stehen zum insgesamt fünften Mal in der Vorschlussrunde des Pokal-Wettbewerbs. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte steht der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Freiburger kamen am Abend im bundesligainternen Duell beim FSV Mainz 05 zu einem verdienten 3:2 nach Verlängerung.