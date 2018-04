Gesundheit

Zwei Drittel pflegender Angehöriger sind noch berufstätig

Die Mehrheit der pflegenden Angehörigen ist nach einem Zeitungsbericht zusätzlich noch berufstätig. Rund 30 Prozent der privaten Hauptpflegepersonen arbeiten in Vollzeit, rund 33 Prozent in Teilzeit oder auf Stundenbasis, ergab eine aktuelle Umfrage für den AOK-Pflegereport. Über den Report, der morgen in Berlin vorgestellt wird, berichteten vorab die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für den Pflege-Report wurden demnach 1000 pflegende Angehörige befragt.