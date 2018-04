Brände

Zwei Tote bei Wohnhausbrand - Ursache unklar

Linkenbach (dpa) - Beim Brand eines Wohnhauses im Westerwald in Hessen sind zwei Menschen gestorben. Vier weitere wurden schwer verletzt. Als die Feuerwehr am frühen Morgen in Linkenbach ankam, schlugen in dem Haus bereits aus allen Fenstern und Türen Flammen. Ob das Feuer durch eine Explosion ausgelöst wurde, wie es in ersten Angaben der Polizei hieß, ist noch unklar. Es gebe bisher weder Erkenntnisse zur Brandursache noch zur Identität der Toten, heißt es von der Feuerwehr.