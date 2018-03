Unterhaltung

Akrobat von Circque du Soleil stürzt vor Publikum in den Tod

Ein erfahrener Künstler des weltberühmten Cirque du Soleil ist während einer Show in der US-Stadt Tampa in Florida in den Tod gestürzt. Nach Medienberichten ereignete sich der Unfall während einer Luftakrobatik mit mehreren Teilnehmern, die mit je einer Hand an der Schlaufe eines Seiles hingen. Der Franzose Yann Arnaud habe dann plötzlich den Halt verloren und sei vor den Augen des Publikums etwa sechs Meter tief auf die Bühne gestürzt, berichtete unter anderem die „Tampa Bay Times“. Er starb wenige Stunden später in einer Klinik, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte.