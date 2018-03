Börsen

Aktien New York Schluss: Dow rutscht ab

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch gegen Handelsende jeden Optimismus vermissen lassen. Nach einem über weite Strecken lustlosen Verlauf sackte der Dow Jones im späten Geschäft deutlich ab. Er schloss 1,50 Prozent tiefer bei 25 029,20 Punkten. Der Euro sank im New Yorker Geschäft zuletzt wieder unter 1,22 US-Dollar und wurde mit 1,2198 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,2214 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8187 Euro gekostet.