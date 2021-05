Raketen werden aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Foto: Mohammed Talatene/dpa (Mohammed Talatene / dpa)

Kurz nach Ablauf eines Ultimatums der islamistischen Hamas haben militante Palästinenser mehrere Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.

Nach Angaben der Armee gab es in angrenzenden Gebieten sowie in den Städten Jerusalem, Beit Schemesch, Aschkelon und Sderot Luftalarm. In Jerusalem ist ein solcher Alarm sehr selten.

Palästinenser stoßen auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem mit israelischen Sicherheitskräften zusammen. Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa (Mahmoud Illean / dpa)

Sieben Raketen seien abgeschossen worden, teilte das Militär am Montagabend mit. Eine sei vom Abwehrsystem Eisenkuppel abgefangen worden. Nach Angaben der israelischen Polizei gab es einige Einschläge in der Nähe von Jerusalem. Ein Marsch in der Stadt anlässlich des Jerusalem-Tages sei aufgrund der Angriffe abgebrochen worden. Medienberichten zufolge wurde das Parlament in Jerusalem geräumt. Die Abgeordneten seien in Schutzräume gebracht worden.

Ein Hamas-Sprecher sagte, man habe als „Botschaft“ an den israelischen Feind Raketen auf Jerusalem gefeuert. Es handele sich um eine „Reaktion auf seine Verbrechen und Aggression gegen die heilige Stadt“ sowie auf Israels Vorgehen auf dem Tempelberg und in Scheich Dscharrah.

Gläubige beten anlässlich des Jerusalemtags an der Klagemauer. Foto: Oded Balilty/AP/dpa (Oded Balilty / dpa)

Nach heftigen Zusammenstößen in Jerusalem hatte der militärische Hamas-Flügel zuvor ein Ultimatum gestellt. Ein Sprecher der Organisation in Gaza forderte, Israel müsse bis 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) alle Polizisten und Siedler vom Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) sowie aus dem Viertel Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem abziehen. Außerdem müssten alle im Rahmen der jüngsten Konfrontationen festgenommenen Palästinenser freigelassen werden. Es handele sich um eine Warnung. Kurz nach 18 Uhr Ortszeit begann der Beschuss. Zu den Angriffen bekannte sich auch die Gruppe Islamischer Dschihad.

Auf dem Tempelberg in Jerusalems Altstadt war es am Montag erneut zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Vor der Al-Aksa-Moschee setzten Polizisten Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser ein. Palästinensische Rettungskräfte sprachen von mehr als 300 Verletzten. Nach Polizei-Angaben wurden fast zwei Dutzend Beamte verletzt.

Ein verletzter palästinensischer Demonstrant wird von Sanitätern weggebracht. Foto: Ilia Yefimovich/dpa (Ilia Yefimovich / dpa)

Die Lage im Westjordanland und im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems ist seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan angespannt. Viele Palästinenser sind zornig, weil die Polizei Bereiche der Altstadt abgesperrt hatte, um Versammlungen zu verhindern. Zudem drohen einigen palästinensischen Familien im Stadtteil Scheich Dscharrah Wohnungsräumungen durch israelische Behörden. Dies verschärfte die Spannungen. Vergangenes Wochenende hatte es jede Nacht Konfrontationen mit zahlreichen Verletzten im Osten der Stadt gegeben.

Der Status Jerusalems ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Israel beansprucht Jerusalem als „ewige und unteilbare Hauptstadt“ für sich. Die Palästinenser halten ihrerseits an ihrem Anspruch auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt fest.

Vermummte Palästinenser werfen mit Steinen auf israelische Sicherheitskräfte. Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa (Mahmoud Illean / dpa)

Israel beging am Montag den Jerusalem-Tag. Das Land feiert damit die Eroberung des Ostteils von Jerusalem einschließlich der Altstadt während des Sechstagekriegs 1967.

Der Marsch anlässlich des Jerusalem-Tages hatte am Nachmittag begonnen. Nach Warnungen, er könne neue Spannungen auslösen, wurde dessen Route verändert. Zuvor hatte es die Polizei Juden bereits verboten, bei dem Marsch auch den Tempelberg zu besuchen.

Israelische Sicherheitskräfte nehmen einen palästinensischen Demonstranten fest. Foto: Ilia Yefimovich/dpa (Ilia Yefimovich / dpa)

