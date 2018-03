Spanien

Anwälte zitieren Puigdemont: „Wir werden uns nie ergeben“

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat im Gefängnis in Neumünster seine politische Entschlossenheit im Unabhängigkeitskampf unterstrichen. „Wir werden uns nie ergeben“, zitierten die Anwälte Puigdemont, den sie im Gefängnis hatten sprechen können. Puigdemont sei bei bester Gesundheit, er sei guten Mutes und habe volles Vertrauen in das deutsche Rechtssystem. Puigdemont war am Sonntag in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Gegen ihn besteht ein Europäischer Haftbefehl.