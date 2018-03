USA

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Asteroid fliegt am Sonntag „nah“ an der Erde vorbei

Am Sonntag wird ein Asteroid relativ nah an der Erde vorbeifliegen. Der Himmelskörper namens „2002 AJ129“ soll nach Angaben der US-Raumfahrtagentur NASA um 22.30 Uhr MEZ an der Erde vorbeirauschen - in rund 4,2 Millionen Kilometern Entfernung. Das entspricht etwa der zehnfachen Distanz zwischen Erde und Mond. Eine Gefahr für unseren Planeten besteht der NASA zufolge aber nicht. Der Asteroid wird die Erde mit einer relativ hohen Geschwindigkeit von rund 34 Kilometern pro Sekunde passieren.