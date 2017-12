Der junge Mann war offenbar schon länger im Visier der Behörden. (Christina Kuhaupt)

Mitten im abendlichen Berufsverkehr ist ein Autofahrer in der australischen Großstadt Melbourne in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens zwölf Menschen müssten nach dem Vorfall am Donnerstagabend nahe dem Bahnhof Flinders Street von Sanitätern behandelt werden, berichtete ein Rettungsdienst. Laut der Herald Sun soll sich auch ein Vorschulkind unter den Opfern befinden, dass Kopfverletzungen erlitten haben soll.

Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Berichten zufolge sei der Fahrer mit seinem Geländewagen gegen 16.40 Uhr über eine rote Ampel gefahren und in eine Menschenmenge gerast, als diese gerade den größten Zebrastreifen in Richtung der Bahnstation überquerte.

Die Polizei fordert Zeugen auf sich bei der nächstgelegenen Polizeistation zu melden und den Bereich nahe der Flinders Street zu meiden. Darüber hinaus sollen Video oder Fotos, die bei den Ermittlungen helfen könnten, auf einer Datenbank hochgeladen werden.

Ähnlicher Vorfall im Januar

Der Vorfall ähnelt einem anderen vom Januar, als ein Fahrer am selben Ort zu einer Fahrt ansetzte und in einer Fußgängerzone in Passanten raste. Sechs Menschen starben, 30 wurden verletzt. Dem Fahrer wird sechsfacher Mord vorgeworfen. Der Vorfall vom Januar wird nicht als Terrorakt behandelt. (isc/dpa)

Mehr zum Thema Tote bei Amokfahrt in Fußgängerzone Ein Mann ist in der australischen Stadt Melbourne mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren ... mehr »

++ Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden. ++