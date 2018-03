Kriminalität

Bankraub mit Taxi und ohne Waffe

Bequem oder dreist? Ein 19-Jähriger ist in Evansville im US-Staat Indiana mit einem Taxi zu einem Bankraub gefahren und danach auch mit demselben Wagen nach Hause zurückgekehrt. Nach einem Bericht von FoxNews hatte sich der unbewaffnete junge Mann den Wagen telefonisch zur Haustür bestellt und war damit zur Bank gefahren. Dort schob er dem Angestellten an der Kasse lediglich einen Zettel mit dem Text „Dies ist ein Überfall, geben Sie mir das ganze Geld“ zu. Anschließend setzte er sich in die Taxe und fuhr nach Hause, wo ihn die Polizei wenig später festnahm.