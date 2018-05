Fußball

Bayerns Ausscheiden höchste Champions-League-Quote seit 2015

Das Ausscheiden des FC Bayern München aus der Champions League hat dem ZDF die höchste Einschaltquote in der Fußball-Königsklasse seit dem Mai 2015 beschert. Im Schnitt 13,12 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstag ab 20.45 Uhr, wie der Deutsche Fußballmeister in Madrid über ein 2:2 nicht hinauskam und nach dem 1:2 im Hinspiel das Finale verpasste. Der Marktanteil betrug 38,3 Prozent. Vor drei Jahren wurden beim Halbfinal-Hinspiel der Bayern beim FC Barcelona 13,46 Millionen Zuschauer gemessen.