Was wusste die Regierung?

Bericht: Kanzleramt im August 2019 zu Wirecard informiert

Der Wirecard-Skandal zieht weiter Kreise - bis in die Bundesregierung. Einem Medienbericht zufolge soll das Kanzleramt vom Finanzministerium früh über Vorwürfe informiert worden sein. Die Linke will Angela Merkel dazu in einem Ausschuss befragen.