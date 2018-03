Musik

„Bild“: Dieter Bohlen beendet Zusammenarbeit mit Andrea Berg

Pop-Titan Dieter Bohlen wird nach eigener Aussage keine weiteren Alben von Schlagersängerin Andrea Berg produzieren. „Ich habe die Zusammenarbeit mit Andrea Berg am Freitag beendet“, sagte Bohlen der „Bild“-Zeitung. Er habe seine Aufgabe erfüllt und wolle „jetzt den Kopf frei bekommen, neuen Künstlern zu helfen, bei denen ich wieder richtig Spaß an der Arbeit habe“. Berg zeigte sich enttäuscht: Sie habe per Mail von Bohlens Entscheidung erfahren und sei „sehr traurig, dass er unsere so lange, erfolgreiche Zusammenarbeit nun so abrupt auf diese Art beendet hat“.